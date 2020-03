Howard Carpendale veräppelt seinen Enkel gern

Howard Carpendale ist stolzer Opa.

In der „MDR“-Talkshow “Riverboat” hat der Sänger jetzt ein paar Anekdoten aus seinem Privatleben erzählt, auch über seinen Enkelsohn Mads. Mit dem bald Zweijährigen krabbelt er auch gerne mal auf dem Boden rum, berichtete er. Er sagte: „Und ich verarsche ihn gern so ein bisschen. Es ist nicht unbedingt die richtige Erziehung, gebe ich zu. Er brachte mir neulich ein bisschen nassen Sand, da habe ich getan, als ob ich den trinke. Und er sah mich an wie: ‚Das kann doch nicht wahr sein, dass er den jetzt trinkt.‘ Da sagt mein Sohn Wayne: ‚Mach das nicht oft, sonst trinkt er Sand.‘ Und das Schönste ist: Wenn er in die Hose macht, gebe ich ihn meinem Sohn Wayne zurück und sage: ‚Jetzt bist du wieder dran.‘“

2013 hat Wayne Carpendale übrigens die Moderatorin Annemarie Warnkross geheiratet. Das gemeinsame Söhnchen Mads kam im Mai 2018 auf die Welt.

