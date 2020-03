Hozier sagte Danke

„Wasteland, Baby!, das letztes Album von Hozier, feiert sein Einjähriges. Genau vorgestern (01.03.) vor einem Jahr ist die Platte herausgekommen.

In seiner „Instagram Story“ sagte der Sänger deswegen: „Ich wollte nur Danke sagen zu jedem, der in den letzten zwölf Monaten eine Show besuchte, der das Album kaufte, der es streamte, der es im Radio gespielt hat. Vielen, vielen Dank! Es ist verrückt daran zu denken, dass es ein Jahr her ist. Danke für all eure Unterstützung!“ Hozier versprach zudem auch: „Mehr kommt schon bald.“

Hozier ist in der letzten Zeit übrigens nicht untätig gewesen. Ende 2019 hatte er einen Podcast gestartet.

Foto: (c) Universal Music