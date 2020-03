Huey Lewis: „Streichen Sie mich durch auf der Liste von Leuten, die anderen Menschen leidtun müssen“

„Huey Lewis and the News“ haben 1985 mit „The Power of Love“ die Musik zum Kinofilm „Zurück in die Zukunft“ geliefert. Hauptdarsteller Michael J. Fox ist krank und leidet an Parkinson. Auch Huey Lewis ist krank, er hat die Menière-Krankheit, die sich auf das Gehör auswirkt.

Im Interview mit der „Berliner Zeitung“ verriet der Musiker, ob er noch Kontakt zu Fox hat. Dazu sagte der 69-Jährige: „Ja, er ist ein wundervoller Mensch. Wir sehen uns immer bei den Reunion-Events von ‚Zurück in die Zukunft‘. Es gibt ständig irgendwelche Zusammenkünfte. Zemeckis lädt dann gerne am Vorabend zum gemeinsamen Dinner ein. Wie gesagt: Es gibt viele Leute, denen es schlechter geht als mir. Ich verschwende keine Zeit darauf, mich selbst zu bemitleiden. Streichen Sie mich gerne durch auf der Liste von Leuten, die anderen Menschen leidtun müssen. Mir sind so viele gute Sachen im Leben passiert.“

Mitte Februar haben „Huey Lewis and the News“ ihr vermutlich letztes Album „Weather“ rausgebracht.

