Ice-T von „Body Count“: „Wir suchen nach dem bösen Sound“

Letzte Woche (06.03.) ist das neue und somit siebte Album „Carnivore“ von „Body Count“ erschienen. Frontman Ice-T erklärte im Interview mit „Krone“, in welche Kategorie Musik er die Band einordnet.

Er sagte: „Wir sind eine Mischung aus ‚Slayer‘, ‚Black Sabbath‘ und den ‚Suicidal Tendencies‘. Wir suchen nach dem bösen Sound und mögen die Brutalität in der Musik. Wenn ich an ‚Slayer‘ denke, dann kommen mir umgedrehte Kreuze in den Sinn und Tom Araya, der abgedrehte Dinge über den Teufel singt. Bei ‚Body Count‘ fühlst du dich als Hörer mitten in South Central, Los Angeles, und ein Haufen schwarzer Typen umzingelt dich mit Gangsta-Metal. Es ist sehr wichtig, als Band eine eigene Identität zu haben.“

Im Juni und Juli sind „Body Count“ auch im deutschsprachigen Raum unterwegs.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos