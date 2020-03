Idris Elba: Positiv auf Covid 19 getestet

Das Coronavirus beherrscht derzeit alle Nachrichten. Auch bei den Promis dreht sich gerade alles um das Virus. Nach Tom Hanks hat sich jetzt auch Hollywood-Schauspieler Idris Elba mit dem Virus infiziert.

Das teilte er seinen Fans über all seine Social-Media-Plattformen mit. Dort schrieb er: „Heute morgen wurde ich positiv auf Covid 19 getestet. Ich fühle mich ok. Ich habe bislang keine Symptome, bin aber seit meiner möglichen Kontaktaufnahme mit dem Virus in Isolation. Leute, bleibt zu Hause und denkt pragmatisch. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es mir geht. Keine Panik.“

Bei Tom Hanks scheint das Schlimmste bereits überstanden. Die Infektion soll abklingen. Der Schauspieler wurde sogar aus dem Krankenhaus in Australien entlassen, in dem er die letzten Tage in Quarantäne verbracht hat.

Foto: (c) PR Photos