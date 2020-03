„Incubus“ kündigen neue EP an

Gute Nachrichten für alle „Incubus“-Fans: Es gibt neue Musik der Band und da schon sehr bald. Wie „Warner Music“ jetzt berichtet, erscheint am 17. April ihre EP „Trust Fall (Side B)“. Zudem sind „Incubus“ im Sommer auch in Deutschland auf Tour unterwegs: Am 12. Juni tritt die Band in der Porsche Arena in Stuttgart auf und am 17. Juni in der Offenbacher Stadthalle.

Hier die Tracklist der EP:

1. Karma, Come Back

2. Our Love

3. Into The Summer

4. On Without Me

5. Paper Cuts

Foto: (c) Brantley Gutierrez / Universal Music