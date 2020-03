J Balvin: „Lasst uns die Welt in Angriff nehmen“

J Balvin kann zurecht Stolz auf sich sein. Sein Hit „Mi Gente“ aus dem Jahr 2017 war der erste spanischsprachige Song, der auf Platz eins der Spotify Global 50-Charts landete. Zwei Jahre später war der Kolumbianer der ersten Latino-Act, der als Headliner beim Coachella Festival auftrat. Und das nur, weil er sich in seiner Jugend ein großes Ziel gesetzt hatte.

Dem „Billboard Magazine“ erklärte er: „Eines Tages habe ich erkannt, dass Shakira in Kolumbien das Gesicht der Popmusik ist, Juanes ist Rock, Carlos Vives ist Vallenato [traditionelle kolumbianische Volksmusik]. Aber wir hatten keinen im Urban Genre. Von diesem Moment an habe ich beschlossen, dass ich das sein werde. Ich sagte mir: ‚Lasst uns die Welt in Angriff nehmen.‘“

„Mi Gente“ hat J Balvin übrigens beim diesjährigen Super Bowl gemeinsam mit Shakira und Jennifer Lopez aufgeführt.

Foto: (c) PR Photos