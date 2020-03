J Balvin: Sein farbenfrohes Album erscheint am…

J Balvin, der amtierende König des Reggaeton, hat ein neues Album in der Pipeline: Am 20. März erscheint seine Platte mit dem Titel „Colores“, berichtet „Universal Music“. Dementsprechend farbenfroh ist auch die Tracklist mit Songs wie „Rojo“, also rot, „Blanco“, weiß und „Arcoíris“, also Regenbogen. Das Cover, ein Meer voller Blumen, hat der Sänger bereits auf „Instagram“ enthüllt.

Dazu schrieb er: „Dieses Cover repräsentiert Träume. Ich wollte schon immer mit Takashi Murakami [japanischer bildender Künstler] zusammenarbeiten. Vor fünf Jahren kritzelte ich eine Blume auf ein Blatt und wusste noch nicht, dass er irgendwann mit mir kollaborieren würde. Und wie kann man Farben besser darstellen als mit Blumen?”

Hier die Tracklist:

1. Amarillo

2. Azul

3. Rojo

4. Rosa

5. Morado

6. Verde

7. Negro

8. Gris

9. Arcoíris

10. Blanco

Foto: (c) PR Photos