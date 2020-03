James Blunt: Ersatztermine und Zusatzshows

Nachdem James Blunt vor zwei Wochen (11.03.) seinen letzten Auftritt in der Hamburger Elbphilharmonie im Rahmen seiner Europatour ohne Publikum absolvierte, hat er unmittelbar danach alle anderen Shows streichen müssen. Doch es gibt Ersatz. Im September und Oktober kommt der Sänger erneut nach Deutschland und Österreich und er hat als Supportact wie geplant Emily Roberts mit dabei, berichtet der „Rolling Stone“. Zudem fügte Blunt noch zwei Konzerte in Flensburg und Erfurt an, die im ursprüngliche Tourplan nicht vorgesehen waren. Bereits erworbene Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit.

Hier die neue Termine:

25.09.2020 Innsbruck (AT) – Olympiahalle //verlegt vom 22.03.2020

26.09.2020 Linz (AT) – Tips Arena //verlegt vom 30.03.2020

27.09.2020 Wien (AT) – Stadthalle //verlegt vom 31.03.2020

04.10.2020 München – Olympiahalle //verlegt vom 21.03.2020

06.10.2020 Nürnberg – Arena //verlegt vom 04.04.2020

07.10.2020 Oberhausen – König-Pilsener-Arena //verlegt vom 18.03.2020

08.10.2020 Lingen – EmslandArena //verlegt vom 13.03.2020

10.10.2020 Mannheim – SAP Arena //verlegt vom 16.03.2020

11.10.2020 Hamburg – Barclaycard Arena //verlegt vom 14.03.2020

13.10.2020 Köln – Lanxess Arena //verlegt vom 17.03.2020

14.10.2020 Hannover – TUI Arena //verlegt vom 12.03.2020

15.10.2020 Flensburg – Flens-Arena //neu

16.10.2020 Erfurt – Messe Erfurt //neu

19.10.2020 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle //verlegt vom 03.04.2020

21.10.2020 Frankfurt – Festhalle //verlegt vom 19.03.2020

