James Blunt: Geisterkonzert wegen Coronavirus

James Blunt hat am Mittwochabend (11.03.) ein Geisterkonzert in der Elbphilharmonie gegeben. Aufgrund des Coronavirus musste er den Auftritt mit seiner Band allein in der leeren Elphi bestreiten. Trotzdem gab der britische Sänger alles.

Das Konzert fand im Rahmen der „Telekom Street Gigs“ statt und wurde via Livestream kostenlos im Internet übertragen. Als erster Musiker überhaupt spielte der 46-Jährige im Großen Saal der Elbphilharmonie ein Konzert ohne Publikum. Wie die „Hamburger Morgenpost“ berichtet, sagte der Musiker zu Beginn des Gigs: „Ohne euch wäre es nur eine Probe!“ Statt Jubel gab es zwischen den Liedern Stille und eine dunkle Bühne.

Am Ende des gut anderthalbstündigen Auftritts applaudierten er und seine Band sich selbst.

