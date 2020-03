Jared Leto: Beinahe-Absturz beim Klettern

Jared Leto ist offenbar nur knapp dem Tod entronnen. Auf „Twitter“ veröffentlichte der Schauspieler und „30 Seconds To-Mars“-Frontmann jetzt zwei Bilder und ein Video, worauf er die brenzlige Situation beschreibt. Dazu schrieb der 48-Jährige: „Ich will nicht dramatisch klingen, aber dies ist der Tag, an dem ich fast gestorben wäre.“

Leto war demnach mit einem weiteren Mann in den Bergen unterwegs. Ein Fels hatte sein Seil beschädigt, während er in mehr als 180 Meter Höhe in der Luft gebaumelt habe. Leto beschreibt die Szene wie folgt: „Ich weiß noch, dass ich in die Tiefe geblickt habe. Es war ein seltsamer Moment, ich habe keine Angst gehabt, sondern eher Melancholie gespürt. Das Adrenalin kam danach, als ich wieder an der Felswand stand.“

Gut, dass alles glimpflich ausging, schließlich hat Jared Leto noch einiges vor: Mit seiner Band veranstaltet er im August auf einer kroatischen Insel das mehrtägige Festival „Mars Island“, in Hollywood stehen für den Oscar-Preisträger unter anderem weitere Projekte im DC-Comic-Universum an, in denen er erneut den „Joker“ spielen soll.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos