Jared Leto hat von Corona nichts mitbekommen

Das Coronavirus hält die ganze Welt in Atem. Doch Jared Leto hat von der Pandemie tatsächlich gar nichts mitbekommen. Warum? Der Schauspieler und Sänger war nämlich für einige Zeit in der Wüste.

Via „Twitter“ meldete er sich jetzt zurück und schrieb am Dienstag (17.03.): „Wow, wir waren zwölf Tage bei einer Meditation in der Wüste. Total isoliert. Kein Handy, keine Kommunikation, kein Internet. Wir hatten keine Ahnung, was um uns herum passiert.“ Weiter schrieb er: „Als ich gestern zurück gekommen bin, war die Welt anders und für immer verändert. Wahnsinn – gelinde gesagt. Ich erhalte Nachrichten von Freunden und meiner Familie auf der ganzen Welt und informiere mich über die aktuellen Entwicklungen.“ Seinen zahlreichen Fans wünschte er noch: „Ich hoffe, Ihr seid ok. Ich schicke Euch allen positive Energie.“

Sowohl religiöse als auch säkulare Anhänger auf der ganzen Welt schwören auf die Effekte der Meditation, die vor allem innere Gelassenheit, Geduld, Fleiß und Schlaf fördern soll. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei der Verzicht auf sämtliche Kontakte zur Außenwelt.

Foto: (c) Sushi / PR Photos