Jason Aldean: Liebeserklärung zum Hochzeitstag von Frau Brittany

„Ja, ich will diesen Mann zu meinem Ehemann nehmen“ – das waren die besten Worte, die Brittany jemals ausgesprochen hat.

Die 31-Jährige feierte erst kürzlich ihren Hochzeitstag mit ihrem Gatten Jason Aldean und schwärmte auf „Instagram“: „Vor fünf Jahren habe ich die beste Entscheidung meines Lebens getroffen, in dem ich dich heiratete. Der Weg war manchmal etwas steinig, doch du und ich, wir haben nie gewankt. Wir haben durchgehalten und schau uns jetzt an. (…) Während wir heute in unseren Pyjamas auf der Couch sitzen, könnte ich nicht glücklicher sein, denn ich bin mit dir zusammen. Ich liebe dich für immer!“

Jason Aldean und Brittany haben übrigens zwei gemeinsame Kinder. Mit seiner Ex-Frau Jessica hat der Sänger ebenfalls zweimal Nachwuchs.

Foto: (c) PRN / PR Photos