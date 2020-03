Jay-Z: Liebevoller Papa

Rapper Jay-Z hat am Sonntag (08.03.) einen Papa-Tochter Ausflug mit seiner Ältesten Blue Ivy gemacht. Für die Beiden ging’s ins Staples Center Los Angeles um sich das Spiel der LA Lakers gegen die LA Clippers anzusehen. Im Casual Look genossen sie das Spiel. Die Achtjährige hatte sogar eine süße Jeansjacke mit der Aufschrift „Blue Is My Name“ an.

„People.com“ hat die schönen Momente auf ihre Homepage als Fotostrecke veröffentlicht.

Jay-Z hat eine sehr enge Beziehung zu seiner ältesten Tochter und erzählte bereits 2018 in der Netflix Show „My Next Guest Guest Needs No Introduction“ wie stolz er auf seine Kleine ist und wieviel sie schon mitdenkt.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos