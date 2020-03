Jennifer Hudson hat schon immer gesungen

Musik ist ihr ganzes Leben – das trifft auf Jennifer Hudson im wörtlichen Sinne zu.

Laut „contactmusic.com“ erzählte die Sängerin: „In meiner Familie wurden wir als Sänger geboren. Ich war noch nicht einmal zwei Jahre alt, als ich im Schoß von meiner Großmutter und meiner Patentante saß und sie die hohen Noten für Sopranisten sangen und ich die hohe Note nachsang. Sie sagten: ‚Dieses Baby wird singen!‘“ Und weiter meinte Hudson: „Als ich mich zum ersten Mal in die Musik verliebt habe, was ich ungefähr sieben Jahre alt. Ich meinte: ‚Dies ist es, was ich tun werde.‘“

Und Hudson behielt Recht: Bisher her die Sängerin drei Alben veröffentlicht und mehrere Preise dafür erhalten, darunter auch einen Grammy.

