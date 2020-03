Jennifer Lopez: „Ich bin zurück im Studio“

Nach dem Super Bowl ist vor dem… ja, was eigentlich genau? Es ist über drei Wochen her, dass Jennifer Lopez und Shakira mit ihrer sexy Halbzeit-Show beim Football-Finale für mächtig Gesprächsstoff gesorgt haben. Doch was danach? Während Shakira ihren südamerikanischen Wurzeln nachging und beim Karneval in Barranquilla, Kolumbien ihre Hüften kreisen ließ, war von Jennifer Lopez wenig Musikalisches zu sehen oder zu hören: bis jetzt!

JLo arbeitet an ihren gesanglichen Fähigkeiten. Via „Instagram“ postete die 50-Jährige zwei Bilder von sich mit Mikrofon in der Hand. Dazu schrieb sie: „Ich bin zurück im Studio und arbeite an meinen Skills!“ Diesen Ehrgeiz feiern ihre Fans: Einer kommentierte: „Der Fakt, dass du nie aufhörst dich weiterzuentwickeln, ist inspirierend.“

Übrigens: Der Super Bowl Auftritt der beiden ist in Windeseile zur meistgeschauten Halftime-Show auf „YouTube“ geworden.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos