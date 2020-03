Jennifer Lopez: „Ich dachte, mit 50 ist es vorbei“

Jennifer Lopez feiert aktuell einen Mega-Erfolg nach dem nächsten. Ihr Film „Hustlers“ lief gut, dann trat sich in der Super Bowl Halftime-Show auf, heiratet bald und das alles mit 50 Jahren. Dabei dachte die Sängerin früher, dass ihre Karriere mit 50 vorbei wäre. Das hat sie jetzt im Interview mit „Elle.com“ verraten:

„Ich erzähle euch mal, was ich am liebsten damals übers 50 werden gewusst hätte: es ist nicht vorbei. Als ich in meinen Zwanzigern war, dachte ich, mit 50 ist alles aus. Ich hätte nicht gedacht, dass in der besten Form meines Lebens sein würde. Ich hätte nicht gedacht, dass meine Karriere so durch die Decke geht, auch wenn ich das schon sehr lange mache. Jetzt habe ich viel Erfahrung. Ich habe mir Wissen angeeignet und das nutze ich jetzt zu meinem Vorteil.“

Jennifer Lopez ist übrigens auch eine 50-Jährige, die gern Sneakers trägt.

Foto: (c) PRN / PR Photos