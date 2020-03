Jennifer Lopez: Ihr Sohn sorgt für tollen Service

Wohl dem, der zuhause wahres Entertainment genießen kann. Jennifer Lopez befindet sich zwar auch in selbstauferlegter Quarantäne, allerdings sorgt ihre Familie für ordentlich Unterhaltung – allen voran Söhnchen Max. Mama Lopez postete ein Video auf „Instagram“, das als Beweis durchgehen dürfte. Darauf ist zu sehen, wie der Zwölfjährige auf einem Hoverboard durch den Garten düst und Stiefvater Alex Rodriguez bewirtet. Er hält ein Tablet in der Hand auf dem ein Becher und eine Dose Limo stehen. Elegant schenkt er das Getränk vor der Übergabe in den Becher, und zwar während er sich auf dem Hoverboard irrsinnig schnell um die eigene Achse dreht.

Nach der erfolgreichen Bewirtung brettert Max dann mit dem Hoverboard Richtung Pool, um kurz vor dem Ziel abzusteigen und in diesen zu springen. JLo kommentierte: „Wir können aktuell zwar nicht in Restaurants, aber sowohl Service als auch Entertainment sind hier ziemlich gut.“

Na, da dürfte dem kleinen Kerl ja ein ordentliches Trinkgeld sicher sein.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos