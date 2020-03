Jennifer Lopez sorgt für sexy Beine

Jennifer Lopez ist mittlerweile 50 und das ist wirklich kaum zu glauben.

Via „Instagram“ postete die Pop-Diva ein heißes Foto. Darauf posed sie in gewohnter Lopez-Art mit viel nackter Haut. Tatsächlich wirbt die Sängerin damit für ihre Schuhkollektion für den Online-Händler DSW. Zu dem Foto schrieb sie: „Ich bin zuhause und hoffe, ihr seid alle in Sicherheit. Hier ist etwas, das euch den Tag erhellen soll… Ich bin so stolz darauf, meine neue Schuhkollektion auf den Markt zu bringen.“

Beim Superbowl hat J.Lo gemeinsam mit Shakira bewiesen, dass sie dem Publikum nach wie vor ordentlich einheizen kann.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos