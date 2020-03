Jennifer Lopez über die ausbleibende Oscar-Nominierung

Talkmasterin Oprah Winfrey ist zur Zeit mit ihrer „Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Focus“-Tour in insgesamt neun verschiedenen US-amerikanischen Städten unterwegs und interviewt Stars vor einem großen Live-Publikum. Jetzt war Jennifer Lopez an der Reihe. Die 50-Jährige sprach unter anderem über ihre Gefühle bezüglich der ausgebliebenen Oscar-Nominierung. Lopez sagte: „Ich war ein wenig traurig, weil es eine Menge Rummel gab. Ich habe so viele gute Kritiken bekommen – mehr als je zuvor in meiner Karriere. Und ich las alle Artikel und fragte mich: ‚Oh mein Gott, könnte das passieren?‘ Und dann geschah es nicht und es war wie ‚Autsch‘. Es war ein wenig enttäuschend.“

Die Nichtberücksichtigung fühlte sich so an, als hätte sie ihre treuen Weggefährten enttäuscht. Sie ergänzte: „Der Großteil meines Teams ist schon seit Jahren bei mir. (…) Ich glaube, sie hatten große Hoffnungen daraufgesetzt. Sie wollten es auch, und ich hatte das Gefühl, dass ich alle ein bisschen enttäuscht habe.“ Allerdings seien diese schwarzen Gedanken schnell einer positiveren Denkart gewichen. Jlo. sagte: „Irgendwann kam der Moment, an dem ich mir sagte: ‚Oh mein Gott, das brauche ich nicht. Ich bin tatsächlich hier und es geht mir gut und ich bin genug. Ich brauche diese Auszeichnung nicht, um mir zu sagen, dass ich genug bin. Ich brauche ihn nicht‘.“

Die Rolle im Stripper-Drama „Hustlers“ brachte Jennifer Lopez immerhin eine Golden Globe Nominierung ein.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos