Jennifer Lopez und Alex Rodriguez: Keine Eile mit der Hochzeit

Jennifer Lopez ist zwar schon seit einem Jahr mit Alex Rodriguez verlobt, doch Eile, möglichst bald vor den Traualtar zu treten, hat sie nicht. Ganz im Gegenteil.

Bei „Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Focus“-Tour erzählte die Sängerin laut „contactmusic.com“: „Als wir uns verlobten, meinte ich: ‚Oh, wir werden in ein paar Monaten heiraten?‘ Mein altes Denken kam gleich wieder hervor, all dieses hoffnungslos romantische Zeug, der Grund, warum ich drei Mal verheiratet war. Er meinte: ‚Was auch immer du möchtest, wir können darüber reden.‘ Doch ich sagte dann: ‚Was soll die Eile? Wir werden für den Rest unserer Leben zusammen sein!‘ Wir versuchen wirklich etwas aufzubauen, das wir beide noch nie hatten.“

Ein Insider hatte vor kurzem erst noch behauptet, Jennifer Lopez und Alex Rodriguez würden noch diesen Sommer heiraten.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos