Jens Wawrczeck singt Filmsongs

Jens Wawrczeck gibt sich im musikalischen Bereich auf ganz besondere Weise die Ehre: Für sein Debütwerk „Celluloid“, welches am 08. Mai erscheint, interpretiert der Schauspieler und Synchronsprecher Filmsongs neu, berichtet „Presse Peter“. Einfach ist das für ihn allerdings nicht gewesen.

Wawrczeck sagte: „Aus dem unermesslichen Fundus fantastischer Filmsongs eine Auswahl zu treffen, war keine leichte Aufgabe.“ Doch es ist ihm gelungen und er packte auf „Celluloid“ zwölf Songs. Dazu meinte der 56-Jährige: „Einige der Songs stammen aus Filmen, die mir viel bedeuten, bei anderen liebe ich die Melodie oder den Text. Die unterschiedlichen Stimmungen der Songs harmonieren sehr gut zusammen. Als die Auswahl der zwölf Titel schließlich feststand, war ich sehr überrascht, dass die Titel fast alle aus den 60er- Jahren stammen – aber das ist eben ein Stil, der mir sehr gut gefällt.“

Hier die Tracklist:

1. At The Crossroads (Doctor Dolittle)

2. Vivre Pour Vivre (Vivre Pour Vivre)

3. Voulez-Vous Danser Avec Moi? (Voulez-Vouz Danser Avec Moi?)

4. Porque Te Vas (Cria Cuervos)

5. You Only Live Twice (You Only Live Twice)

6. Bibbidi Bobbidi Boo (Cinderella)

7. Move Over Darling (Move Over Darling)

8. Senza Fine (The Phoenix Love Theme) (The Flight Of The Phoenix)

9. Walk Through The World With Me (Goodbye, Mr. Chips)

10. For Love Of Ivy (For Love Of Ivy)

11. Wait Until Dark (Wait Until Dark)

12. Wish Me A Rainbow (This Property Is Condemned)

