Jessie Reyez enthüllt Tracklist zu „Before Love Came To Kill Us”

Nächste Woche (27.03.) erscheint „Before Love Came To Kill Us”, das neue Album von Jessie Reyez. Und jetzt steht auch die Tracklist dazu fest. Neben den bisher erschienenen Single „Love in the Dark“ befinden sich auch die Songs „Deaf“, „La Memoria“ und „Kill Us“ darauf, wie die Sängerin selbst via „Instagram“ bekanntgab.

Dazu schrieb sie: „Ich stehe im Konflikt. Die Prämisse des Albums war es, dass die Menschen über ihre Sterblichkeit nachdenken. Jetzt erscheint es mir die Titelmelodie von dem zu sein, was wir gerade durchmachen. Ich habe um Rat gebeten. Der allgemeine Konsens war es, es zu veröffentlichen. Ich habe alles hineingesteckt (…), um Veränderungen vorzunehmen, denn ich musste sicherstellen, dass ich leidenschaftlich und stolz auf das Album bin — nicht das Label, nicht meine Manager — ich. Also änderte ich die Songs, die darauf zu hören sind. Wenn jetzt alles zusammenbricht und die Welt morgen endet, dann war zumindest meine Kunst authentisch.“

Hier die komplette Tracklist:

1. DO YOU LOVE HER

2. DEAF (who are you)

3. INTRUDERS

4. COFFIN feat. Eminem*

5. ANKLES

6. IMPORTED with 6LACK

7. LA MEMORIA

8. SAME SIDE

9. ROOF

10. DOPE

11. KILL US

12. LOVE IN THE DARK

13. I DO

14. FIGURES

Foto: (c) Mohamed Abdulle / Universal Music