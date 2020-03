Für Sophie Turner gibt es kein schöneres Kunstwerk auf Erden als ihr Gatte Joe Jonas.

Das enthüllte die Schauspielerin in einer Frage- und Antwortrunde auf „Instagram“. Zudem wollten die Fans von der 24-Jährigen wissen, welchen „Jonas Brothers“-Song ihr vom aktuellen Album am besten gefällt. Die Antwort: „Fly With Me“ und „Hesitate“.

Joe Jonas ergeht da nicht anders. Er bezeichnete Sophie Turner erst kürzlich als die Liebe seines Lebens.

