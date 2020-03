Johnny Depp drohte Amber zu verbrennen und zu ertränken

Johnny Depp gegen Amber Heard – das ist der wohl längste Trennungskrieg aller Zeiten. Obwohl die beiden schon seit über zwei Jahren geschieden sind, fetzen sie sich immer noch vor Gericht. Mal klagt die eine Seite darüber, dass die andere sie umbringen wollte. Mal umgekehrt.

Jetzt sind neue Beweise aufgetaucht, die Depp schlecht dastehen lassen. Laut der „New York Post“ wurden bei einer Anhörung Textnachrichten vorgelesen, die der Schauspieler seinem Kollegen Paul Bettany geschickt haben soll. In einer vom November 2013 steht beispielsweise: „Lass uns Amber verbrennen“, gefolgt von: „Lass uns sie ertränken, bevor wir sie verbrennen!“ In einer weiteren SMS heißt es: „Seit Tagen kein Essen… nur Pulver, eine halbe Flasche Whiskey, tausend Wodka-Bull, Pillen, zwei Flaschen Schampus im Flugzeug… und was bekommt man…? Eine wütende Rothaut mit Filmriss, die Obszönitäten schreit und jeden beleidigt, der sich ihr nähert. Ich bin fertig.“ Apropos Pillen: In einer weiteren SMS schrieb Depp: „Ich bin zugegebenermaßen zu abgefuckt im Kopf, um meine Wut an jemandem auszulassen. Ich bin zu alt, um dieser Kerl zu sein, aber die Pillen sind gut.“

Für positive Schlagzeilen sorgt Johnny Depp schon seit einiger Zeit nicht mehr.

Foto: (c) Landmark / PR Photos