Johnny Depp wird von Ex-Frau vor Gericht unterstützt

Johnny Depp schlägt sich aktuell mit seiner Ex-Frau Amber Heard vor Gericht die Anklagen um die Ohren. Eine hässlicher als die andere. Jetzt bekommt der Schauspieler Unterstützung von einer anderen Ex-Frau, nämlich von Vanessa Paradis. Mit ihr hat Depp zwei Kinder, Lily-Rode und John Christopher Depp III.

In Gerichtsunterlagen, die „The Blast“ vorliegen, äußerte sich Paradis zu Gunsten ihres Ex-Mannes in seinem Gerichtsverfahren gegen Amber Heard. Darin lässt Paradis verlauten: „Ich arbeite als Musikerin, Singer-Songwriter, Schauspielerin und Model. Ich kenne Johnny Depp seit über 25 Jahren. Wir waren 14 Jahre zusammen und haben zwei Kinder zusammen groß gezogen. All die Jahre habe ich Johnny als gütige, aufmerksame, großzügige und friedliche Person und Vater erlebt. Am Filmset lieben ihn die Schauspieler, Regisseure und Crewmitglieder, weil er bescheiden ist und respektvoll mit allen umgeht. Außerdem ist er einer der besten Schauspieler, die ich je gesehen habe. Mir sind die öffentlichen Anschuldigungen von Amber Heard gegenüber Johnny Depp aus den letzten vier Jahren bekannt. Aus meiner jahrelangen Erfahrung mit Johnny kann ich nur sagen, dass er niemals gewalttätig oder missbräuchlich mit mir umgegangen ist.“

Andererseits gibt es auch schwere Beweise gegen Johnny. Es sind Textnachrichten aufgetaucht, in denen der Schauspieler seinem Kollegen Paul Bettany beispielsweise folgendes schrieb: „Lass uns Amber verbrennen.“

