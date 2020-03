Jon Bon Jovi: „Schreibt mir den zweiten Vers meines neuen Songs“

Wer jemals davon geträumt hat, gemeinsam mit Jon Bon Jovi zu musizieren, hat jetzt die Chance dazu! Die Rock-Legende spielte via „Instagram Live“-Funktion eine neukomponierte Melodie auf der Gitarre und sang sowohl den ersten Vers als auch den Refrain dazu. Den zweiten Vers ließ er aus. Diesen sollen jetzt Fans füllen.

Der 58-Jährige schrieb: „Wir haben es aktuell mit einer schwierigen Zeit zu tun. Wir alle sitzen im selben Boot. Ich habe hier den ersten Vers und den Refrain geschrieben, schreibt ihr mir den zweiten Vers. Erzählt eure Geschichte.“ Der Song heißt „Do What You Can“ und dreht sich um das Coronavirus und die Auswirkungen auf unser Leben. Im Refrain singt der Bon Jovi“-Frontmann: „When you can’t do what you do, you do what you can“, also „Wenn du nicht tun kannst, was du sonst tust, tu was du kannst.“ Zum Beispiel Songs mit „Bon Jovi“ schreiben.

Übrigens: Jon Bon Jovi ist offiziell Ehrendoktor der Musik.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos