Jorge González: Plädoyer für mehr Selbstbewusstsein

Jorge González ermutigt zu mehr Selbstliebe.

Gegenüber „RTL“ sagte der „Let’s Dance“-Juror: „Ich habe meine große Unterlippe eine Zeitlang nicht gemocht und deswegen immer versteckt. Aber als ich groß wurde, habe ich gemerkt: You are how you are. Du bist gut so, wie du bist. Und das hat auch meine Oma gesagt: ‚Du bist gut so, wie du bist!'“

Jorge González wurde als Laufstegtrainer in der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ bekannt. Seit 2013 gehört er zur Jury der Tanzsendung „Let’s Dance“. Seit 2011 hat er außerdem die deutsche Staatsbürgerschaft.

Foto: (c) RTL / Robert Grieschek