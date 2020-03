Joris: „Ich mag es nicht, aber…“

Die Bundesregierung hat die Deutschen erneut dazu aufgefordert, das Coronavirus ernst zu nehmen und wenn möglich, so oft es geht zu Hause zu bleiben, um die Ansteckung einzudämmen. Doch es gibt immer noch welche, die sich nicht daranhalten wollen. Deswegen startet Joris einen musikalischen Aufruf dazu.

In seiner „Instagram Story“ postete der Sänger ein Video von sich, in dem er mit der Gitarre in der Hand singt: „Nein, ich mag es nicht, ich mag es nicht, ich mag es nicht, ich mag es wirklich nicht. Aber ich bleibe zu Hause. Bitte bleibt verdammt noch einmal zu Hause!“

Viele Stars geben zudem auch noch Tipps, wie man die ungewohnte Freizeit produktiv gestalten kann.

Foto: (c) Hanzh Chang / Sony Music