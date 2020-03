Jürgen Drews: Neue Single von Tochter Joedy

Joedy, eigentlich Joelina Drews, hat neue Musik am Start: Vor wenigen Tagen veröffentlichte die Tochter von Schlagerstar Jürgen Drews die Single „Hangover“, wie „MCS“ berichtet.

Über den Song erklärte die 24-Jährige: „‘Hangover‘ ist die erste Single, weil der Song für mich einen Neuanfang symbolisiert. Ich wollte mich von dem Bild, was an mir haftet, verabschieden und den Leuten zeigen, wie ich mich verändert hab. Viele Leute glauben immer noch, ich sei das 14-jährige Mädchen, was Musik macht, nur weil ihr Vater auch Musik macht.“ Deswegen hat sich Joelina auch ganz bewusst den Künstlernamen Joedy gegeben, „damit man nicht sofort weiß, wer oder was dahintersteckt“.

Joedy ist übrigens die Tochter von Jürgen Drews und dessen zweiter Ehefrau Ramona.

Foto: (c) Macheete