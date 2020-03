Jürgen Klopp ist genervt von Frage nach Coronavirus

Jürgen Klopp hat auf die Frage nach dem Coronavirus ziemlich genervt reagiert.

Wie unter anderem „t-online.de“ berichtet, antwortete der Trainer des Champions-Legaue-Siegers FC Liverpool ziemlich gereizt, als ein Journalist ihn auf einer Pressekonferenz auf den Krankheitserreger ansprach. „Kloppo“ sagte: „Ich trage ein Baseballcap und bin schlecht rasiert. Ich verstehe nichts davon. Das gilt für Politik und Corona. Wieso fragen Sie mich? Ich mache mir genauso viele Sorgen wie Sie, vielleicht nicht ganz so viele. Ich lebe auf diesem Planeten. Ich wünsche mir eine sichere und gesunde Welt und gönne allen Menschen das Beste!“

Im FA Cup hatte Liverpool am Dienstagabend gegen den FC Chelsea 0:2 verloren, auch in der Liga gab es zuletzt gegen den FC Watford nach achtzehn Siegen in Folge eine Niederlage. Es war die erste der Saison. Dennoch führt Liverpool die Tabelle mit 22 Punkten vor Manchester City an.