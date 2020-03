Julia Marcell: Single und Album

Es gibt neue Musik von Julia Marcell: Nach „The Odds“ und „Infinity Halt“ legte die Sängerin letzte Woche (06.03.) mit „Nostalgic“ nach, die dritte Single aus ihrem kommenden Album „Skull Echo“. Über den Song lässt Marcell laut „Verstärker Medienmarketing“ verlauten: „Wenn ich über meine eigene Nostalgie nachdenke, frage ich mich, wie sehr ich mich eigentlich nach dem Echten sehne. Wie viel von dem, woran ich mich erinnere, erfinde ich? Dieses Lied spielt in den 80er Jahren, als das Leben wie ein Musikvideo war und alle in New Yorker Lofts lebten.“

„Skull Echo“ erscheint am 27. März. Über dieses Projekt sagte die Sängerin: „’Skull Echo’ ist eine Geschichte über Zeit, Wahrnehmung und Einsamkeit. Über Köpfe, in denen wir gefangen sind, die unser Bild von der Welt mit unseren Sinnen bauen – voller unklarer Informationen und selektiven Erinnerungen. Es ist eine Geschichte der Sehnsucht nach einem anderen Menschen.“

Hier die Tracklist:

1 Cerebral Bliss

2 Infinity Halt

3 Time

4 Nostalgic

5 The Odds

6 Which Way is Now

7 Houses Of Glass

8 Understand Me

9 Mother

10 Life is on television

11 Skull Echo

Foto: (c) LooMee TV