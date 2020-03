Justin Bieber, der König der Countrymusik? Das klingt etwas schräg, ist aber alles andere als kompletter Unsinn!

Der 25-Jährige steht auf der Nominierten-Liste der diesjährigen Academy of Country Music Awards – und das gleich viermal! Laut „Daily Mail“ hat Bieber das dem Song „10.000 Hours“ zu verdanken. Diesen hat er gemeinsam mit dem Country-Duo „Dan + Shay“ aufgenommen und im Oktober 2019 veröffentlicht. Die Kategorien, in denen der Popstar nominiert ist: „Video des Jahres“, „Musikevent des Jahres“ und zweimal für „Song des Jahres“ – einmal als Künstler, einmal als Songwriter. 2020 ist einfach sein Jahr.

Die Show wird am 05. April in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas stattfinden. Der 15-fache Award-Gewinner Keith Urban wird die Veranstaltung erstmals moderieren.

Foto: (c) Universal Music