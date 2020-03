Justin Bieber: Ein Bier führte ihn wieder zu Hailey

Justin Bieber hat zwei Anläufe gebraucht, um mit Hailey sein Glück zu finden. Nachdem die erste Beziehung vor einigen Jahren scheiterte, rafften sie sich 2018 zum Comeback auf. Und, dass es dazu kam, hat mit einem kuriosen Talkshowauftritt der 23-Jährigen zu tun.

Als Gast bei Jimmy Fallon sprach sie jetzt darüber, schließlich hat es auch mit dieser Sendung zu tun. Der US-Moderator erinnerte Hailey an ihren letzten Auftritt bei ihm, indem er sagte: „Das letzte Mal, als du in unserer Show warst, hast du eine Bierflasche mit den Zähnen geöffnet.“ Daraufhin antwortete sie: „Da gibt es eine witzige Hintergrundgeschichte. Ein bestimmter Jemand hat sich am nächsten Morgen telefonisch bei mir gemeldet. Er sagte: ‚Du sahst echt gut aus. Ich liebe diesen Trick, den du vorgeführt hast.‘ Heute bin ich mit diesem Jemand verheiratet.“ So ist das eben: Hin und wieder rettet ein Bier die Liebe.

Übrigens: Bieber könnte sich demnächst zum König der Countrymusik aufschwingen.

Foto: (c) gotpap / PR Photos