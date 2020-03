Justin Bieber hat niemals aufgegeben

Monatelang hat Justin Bieber nach Antworten bezüglich seines Gesundheitszustandes gesucht. Und dann bekam er endlich die Diagnose: Lyme-Borreliose.

Seine Frau Hailey erzählte gegenüber „Refinery29“: „Es schadet nie, alles zu testen, wirklich zu sagen: ‚Ich habe das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt.‘ Und dann nicht aufzuhören, bis man Antworten bekommt. Mein Ehemann hat monatelang gekämpft und wir haben nicht aufgegeben, bis wir die richtige Person gefunden haben, die in der Lage war, viele Tests zu machen. Er hat so viel durchgemacht, in dem er versucht hat herauszufinden, was in ihm vor sich geht. Und das beweist auch, dass man niemals aufgeben soll.“

Anfang des Jahres hat es Justin Bieber öffentlich gemacht, dass er an Lyme-Borreliose leidet. In seiner Doku-Serie „Seasons“ auf „YouTube“ hat er auch ausführlich darüber gesprochen.

