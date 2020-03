Justin Bieber: Konzertgröße geschmälert

Viele der Konzerte von Justin Biebers Nordamerika-Tour „Changes“ zwischen Mai und September wurden wegen des Coronavirus verkleinert. Anstatt in Stadien wird der Sänger in Arenen spielen.

Betroffen sind unter anderem die Shows in Denver, Nashville, Tampa, Cleveland, Washington D.C. und Detroit. Grund dafür seien laut „TMZ“, dass weniger Tickets verkauft würden. Nur wenige Tage vor dem Ausbruch von Corona in den USA startete der Verkauf der Karten. Ein offizielles Statement vom Team des Stars gibt es dazu noch nicht, so „promiflash.de“. Fans, die bereits eine Karte erstanden haben, wurden darüber informiert, dass die Konzerte wegen „unvorhergesehen Umständen“ verlegt wurden.

Am Valentinstag (14.02.) erschien das fünfte Studioalbum des Popsängers mit dem Titel „Changes“. Ursprünglich war geplant in 45 riesigen Locations zu spielen.Corona machte nicht nur Justin sondern auch vielen anderen Musikern einen Strich durch die Rechnung. Es wird bereits spekuliert ob sogar das bekannte Coachella Festival ausfällt.

Foto: (c) Universal Music