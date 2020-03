Justin Timberlake und Anderson .Paak: gemeinsamer Song

Offenbar hat Justin Timberlake gerade viel Spaß daran, mit anderen Künstlern Musik zu machen. Aktuell hat der 39-Jährige zusammen mit Anderson .Paak den Song „Don’t Slack“ veröffentlicht, der zum Soundtrack des Films „Trolls 2“ gehört.

In einem Interview mit Zane Lowe von „Apple Music“ sagte er: „Ich bin gerade in einer Phase, in der ich den Prozess wieder richtig genieße, und ich habe keine Absicht, ein Album zu machen. Wenn es zustande kommt, dann kommt es zustande – und in der Zwischenzeit möchte ich einfach nur mit Menschen Musik machen, die ich liebe und von denen ich inspiriert bin. Und zufällig sind das eine Menge Leute. Ich meine, wie viele Namen habe ich alleine in diesem Interview genannt?“

In dem Gespräch ließ der Sänger noch verlauten, dass er einen gemeinsamen Song mit Lizzo plant. Er sagte: „Wir haben einen Song und er ist wirklich gut.“ Daraufhin fragte er noch rhetorisch: „Lizzo, können wir bitte den Track veröffentlichen?“

