Kanye West drückt Trump erneute Unterstützung aus

Kanye West ist und bleibt ein Fan von US-Präsident Donald Trump. Das hat der Rapper erst kürzlich im Interview mit dem „WSJ Magazine“ klar gemacht.

Dort sagte er: „Ich bin ein schwarzer Kerl mit einer roten [‚Make Amerika Great Again‘] Kappe, könnt ihr euch das vorstellen? Das erinnert mich an die Zeit, wie ich mich als schwarzer Kerl gefühlt habe, bevor ich berühmt wurde, als ich in ein Restaurant ging und die Leute mich anschauten, als würde ich gleich etwas stehlen. (…) Die Menschen wollen alles in Kategorien packen. Klassismus, Schutzpolitik – nicht nur Rassismus. Klassismus ist, als würde man in einem Bücherregal leben. Je mehr Geld man hat, desto höher steht man. Und wenn man an der Spitze ist und nach unten schaut, was sieht man dann? Angst!“

Und obwohl Kanye West aktuell Donald Trump seine Unterstützung ausdrückt, will er 2024 selbst Präsident der Vereinigten Staaten werden.

Foto: (c) Universal Music / Fabien