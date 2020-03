Katy Perry, bald eine Vollzeit-Mama?

Vollzeit-Mama Katy Perry? Wohl eher nicht! Allein beim Gedanken daran schaudert es der schwangeren Musikerin. Sie möchte stattdessen so schnell wie möglich wieder arbeiten.

Im Gespräch mit „SiriusXM“ sagte sie: „Ich schließe mich der Truppe der berufstätigen Mütter an und diese ist eine sehr starke Macht.“ Perry liebt ihren Job und möchte ihn deswegen auch nicht lange ruhen lassen. Die 35-Jährige ergänzte: „Es fühlt sich nie wie Arbeit an und es macht mir so viel Freude, also möchte ich einfach diesen Zustand der Freude fortsetzen.“

Übrigens: Katy Perry und Orlando Bloom wünschten sich diese Schwangerschaft.

