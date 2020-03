Katy Perry bekommt keine Umarmung von ihren Eltern

Katy Perrys Eltern sind äußerst besorgt um ihre Tochter. So besorgt, dass sie die 35-Jährige während ihrer Schwangerschaft nicht umarmen wollen, um eine eventuelle Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden.

Das hat die Sängerin jetzt in einem Interview in der australischen Radioshow „Hughesy & Ed“ erzählt. Dort sagte sie: „Meine Eltern haben mir neulich die Faust zur Begrüßung gegeben. Ich war etwas verwirrt, fand es aber cool. Ich bin zwar aus ihnen herausgekommen und alles, aber ok. Das kommt wohl dabei heraus, wenn man andauernd die Nachrichten schaut, glaube ich.“

So glücklich Katy Perry auch gerade über ihre Schwangerschaft ist, trübt ein heftiger Schicksalsschlag das junge Elternglück. Ihre Großmutter Ann Pearl Hudson ist verstorben.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos