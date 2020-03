Katy Perry ist schwanger!

Lange wurde es gemunkelt, jetzt herrscht Gewissheit: Katy Perry erfüllt sich einen Lebenstraum. Die Sängerin ist erstmals schwanger! Diese zuckersüße Neuigkeit verbreitete Perry höchstpersönlich über ihren „Instagram“-Account. Sie veröffentlichte erste Videoschnipsel zu ihrer neuen Single „Never Worn White“ und darin zeigt sie sich mit schon sehr beachtlichem Schwangerschaftsbäuchlein.

Perry und ihr Verlobter Orlando Bloom machten aus ihrem Babywunsch nie ein Geheimnis. Dass es jetzt geklappt hat, sorgt bei ihren Fans für entsprechende Jubelstürme. In den Kommentarspalten zu den Postings wimmelt es vor euphorischen Glückwünschen. Per „Insta“-Livestream bestätigte die 35-Jährige übrigens noch in gesprochenen statt gesungenen Worten: „Ich werde eine Mutter sein!“

Jetzt fehlt also nur noch die Hochzeit.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos