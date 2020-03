Katy Perry und die besondere Bindung zum Sohn von Orlando Bloom

Katy Perry und Orlando Bloom erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Kind, doch dabei soll es nicht bleiben.

Ein Insider verriet jetzt gegenüber „E! News“, dass die Sängerin und der Schauspieler definitiv noch ein zweites Baby wollen, vor allem, da Perry eine so gute Beziehung zu Blooms Sohn Flynn aus seiner ersten Ehe mit Miranda Kerr hat. Die Quelle sagte: „Von Anfang an hatte Katy eine besondere Beziehung zu Flynn und sie kann es nicht erwarten, dass er ein großer Bruder wird. (…) Katy wollte schon lange ein Kind, sie und Orlando. Sie empfinden so viel Freude darüber, Eltern von Flynn zu sein.“

Die Schwangerschaft verändert bei Katy Perry so einiges, auch ihre Essgewohnheiten.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos