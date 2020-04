Klaus Wowereit: Lebensgefährte stirbt nach Corona-Infektion

Sie waren rund 30 Jahre ein Paar, standen davon fast 20 Jahre in der Öffentlichkeit: Klaus Wowereit und sein Freund Jörn Kubicki.

Am Samstagabend (28.03.) ist der langjährige Lebensgefährte des SPD-Politikers nun an Herzversagen gestorben, im Alter von nur 54 Jahren. Das berichtet die „B.Z.“. Demnach habe der Neurologe seit langem an einer schweren Lungenkrankheit gelitten und sich dann neulich auch noch mit dem Coronavirus infiziert. Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Wowereit steht unter Schock und kann momentan nicht mal in den Arm genommen und getröstet werden, weil er in Quarantäne ist.

Klaus Wowereit hatte sich übrigens im Jahr 2001 offiziell als homosexuell geoutet, mit den Worten: „Ich bin schwul und das ist auch gut so.“ Damit wurde er bundesweit berühmt.