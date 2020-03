Kristen Bell: Erziehung ohne Notlüge? Nicht mit ihr!

Geschwister, die sich ein Zimmer teilen müssen? Das birgt Konfliktpotenzial: Konfliktpotenzial, das Kristen Bell sehr begrüßt. Die Schauspielerin hält es aus genau diesem Grund für wichtig, dass ihre beiden Töchter, fünf und sechs Jahre alt, im selben Zimmer aufwachsen.

Im Interview mit dem „Self Magazine“ sagte sie: „Ich glaube, ihr Leben wird leichter sein, als das vieler Menschen auf diesem Planeten, und um einen guten Charakter zu entwickeln, ist es wichtig, immer mal etwas durchzumachen.“ Außerdem lüge sie ihre Mädchen Delta und Lincoln auch mal an – beispielsweise, wenn sie die beiden ins Bett bekommen möchte. Bell erklärte: „Manchmal, wenn ich einen wirklich anstrengenden Tag hatte, schaue ich um 18 Uhr 30 auf die Uhr und sage ihnen, dass es schon 19 Uhr 30 ist. Sie können die Uhr noch nicht lesen, und das ist für mich in Ordnung.“ Wenn die Notlüge dann erzählt ist, schnappt sich die 39-Jährige in der Regel ihren Ehemann Dax Shepard und schreitet ins Kinderzimmer. Ein Helferlein sei schließlich notwendig. Bell ergänzte: „Es geht einfach besser im Team, weil sie sehr willensstarke Kinder sind und sturer sind als wir beide zusammen.“

Kristen Bell und Dax Shepard sind übrigens seit 2013 verheiratet.

