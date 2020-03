Lady Gaga: Arbeit zu „Stupid Love“ in depressivem Zustand

Lady Gaga ist zurück. Am Freitag (28.02.) veröffentlichte die 33-Jährige ihre neue Single „Stupid Love“. Aufgenommen wurde das gute Stück in ihrem eigenen Tonstudio, allerdings zu einer Zeit, in der es der Sängerin psychisch überhaupt nicht gut ging.

Im Gespräch mit dem Musikjournalisten Zane Lowe erinnerte sie sich: „Ich habe viel Zeit auf der Veranda verbracht.“ Wenn ihr Musikproduzent Bloodpop sie holen gekommen sei, habe sie geweint. Gaga ergänzte: „Ich habe immer gesagt: ‚Mir geht es elend, ich bin depressiv.‘ Er antwortete darauf:‘ Ich weiß, aber wir machen jetzt trotzdem Musik.’“

Der Lohn dieses Kampfgeistes? Ein neues Album, das bald erscheinen soll.

Foto: (c) Universal Music