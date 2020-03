Lady Gaga: „Es war Zeit, mit dem Arschlochsein aufzuhören“

So ein neues Album ist ganz schön harte Arbeit. Das erlebte jetzt auch mal wieder Lady Gaga, die endlich wieder neue Musik für ihre Fans parat hat. Auf die schon veröffentlichte Single „Stupid Love“ soll bald Studioalbum Nummer sechs folgen.

Für dieses musste die 33-Jährige etwas leisten, was sie zuvor noch nie so wirklich in Erwägung gezogen hatte: Sie musste ihr Ego zur Seite schieben. Das Album entstand in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Max Martin, trotz anfänglichem Widerwillen. Gaga erklärte im Gespräch mit Musikjournalist Zane Lowe: „Ich habe meine Lieder immer selbst geschrieben und selbst produziert, ich dachte ich habe es nicht nötig, mit ihm zu arbeiten.“ Allerdings rang sie sich zu einem ersten Treffen durch. Gaga dazu: „Es war Zeit, mit dem Arschlochsein aufzuhören.“

Was aus der Zusammenarbeit der beiden entstanden ist, wird ziemlich sicher bald zu hören sein.

Foto: (c) Universal Music / Stefan Hoederath