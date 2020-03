Lady Gaga: „Ich lebe Chromatica!“

„Chromatica“, der Titel von Lady Gagas neuem Album, ist nicht einfach nur ein Wort.

Bei „New Music Daily“ von „Apple Music“ erzählte die Sängerin über die Bedeutung des Namens: „Ich habe gelernt, dass ich die Welt so sehen kann wie ich es will und das bedeutet nicht, dass ich all die schlechten Dinge auslösche, es bedeutet nur, dass ich meine Lebenserfahrungen und die Art und Weise, wie die Welt die Lebenserfahrungen einrahmt, auf eine Art und Weise umgestalten kann, die ich liebe und an die ich glaube. Und das ist Chromatica. Ich lebe Chromatica!“ Und weiter: „Sound hat mich in meinem Leben schon oft geheilt und Sound hat mich auch geheilt, als ich diese Platte gemacht habe. Darum geht es auf Chromatica wirklich.“

„Chromatica“ von Lady Gaga erscheint übrigens am 10. April.

