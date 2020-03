Lady Gaga: Total glücklich mit Michael Polansky

Lady Gaga ist bis über beide Ohren in ihren Freund Michael Polansky verknallt und könnte nicht glücklicher mit ihm sein.

Jedenfalls plauderte ein Insider gegenüber „Entertainment Tonight“ aus: „Gaga ist es mit ihrem Freund sehr ernst und die Chemie zwischen den beiden ist unbestreitbar. Zu Beginn wollte sie es noch geheim halten, denn sie hatte zuvor erst eine Beziehung beendet. (…) Aber die beiden hatten eine sofortige Verbindung, deswegen war es schwer, das unter Verschluss zu halten. Sie haben so viel Zeit miteinander verbracht, sodass sie endlich entschieden hat, es auf ‚Instagram‘ offiziell zu machen. Sie hat nicht erwartet, dass sie so schnell nach dem Ende ihrer Beziehung wieder eine neue hat, aber sie hat ihren Freunden erzählt, dass sie sich total in ihn verliebt hat. (…) Ihre Freunde haben sie seit Jahren schon nicht mehr so glücklich gesehen.“

Vergangenen Monat haben Lady Gaga und ihr Freund Michael Polansky ihre Liebe bei „Instagram“ öffentlich gemacht.

