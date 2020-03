Lady Gaga veröffentlicht inspirierende Geschichten

Lady Gaga veröffentlicht in der nächsten Zeit nicht nur ihr neues Album „Chromatica“, sondern auch ein Buch. Am 22. September erscheint ein Sammelband von der Sängerin mit dem Titel „Channel Kindness: Stories of Kindness and Community“, berichtet „contactmusic.com“. Darin hat Gaga inspirierende Geschichten von jungen Menschen gepackt, die ihr Stigma der geistigen Gesundheit durchbrochen haben.

Die 33-Jährige sagte dazu: „Auf diesen Seiten werdet ihr junge Menschen kennenlernen, die ihre innere Stärke gefunden, angesichts von Fieslingen gesiegt, ihre eigene sozialen Bewegung und beschlossen haben, durch ihr Stigma der geistigen Gesundheit hindurchzurechen.“

Veröffentlicht wird der Sammelband durch Gagas „Born This Way Foundation“.

Foto: (c) STPR / PR Photos