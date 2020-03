Laith Al-Deen kündigt neues Album an

Auf seinem kommenden Album „Kein Tag umsonst“ von Laith Al-Deen wird klar: Er ist im Leben angekommen. Die Platte erscheint am 22. Mai, gibt „Presse Peter“ bekannt.

In der Pressemitteilung des Promoters heißt es: „Das Album dreht sich um die Dinge, die einem Halt geben und im Leben verankern. In Zeiten des Wandels und der Selbstoptimierung kennen viele Menschen das Gefühl, den eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Laith ruft in ‚Kein Tag umsonst‘ dazu auf, einen Schritt zurückzutreten, das eigene Leben wieder schätzen zu lernen und sich auf das, was zählt, zu besinnen. Ein besonderer Reiz der Songs liegt in ihren thematischen Überlappungen – immerhin stecken in ihnen über 20 Jahre Berufserfahrung – die musikalisch aufregend klingen, ohne dabei die Melodik zu vernachlässigen.“

Hier die Tracklist:

1. C’est la Vie

2. Liebe ist ein Geschenk

3. Zwischen den Zeilen

4. So nah

5. Bis ans Ende der Welt

6. Du bist es wert

7. Ein Wort

8. Wenn Du bei mir bist

9. Glaub an Dich

10. Wildes Wasser

11. Halt mich fest

12. Kein Tag umsonst

Foto: (c) LooMee TV